Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstähle aus unverschlossenen Nebengebäuden in Elsfleth
Delmenhorst (ots)
In der Zeit von Freitag, 07. November 2025, 19:30 Uhr, bis Samstag, 08. November 2025, 17:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu unverschlossenen Nebengebäuden in Elsfleth-Moorhausen. In der Straße Moordorfer Hellmer und Moorhausen entwendeten sie jeweils Werkzeuge, beschädigten teilweise Bewegungsmelder und verursachten so Schäden in Höhe von etwa 1.500 Euro.
Die Polizei weist darauf hin, dass auch Nebengebäude stets verschlossen sein sollten, um potenziellen Diebstählen entgegenzuwirken.
