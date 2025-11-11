Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Drei Personen bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Ortskern von Ganderkesee wurden am Dienstag, 11. November 2025, gegen 07:50 Uhr, drei Personen verletzt. Unter ihnen befanden sich auch zwei Kinder.

Zur Unfallzeit wollte eine 27-jährige Frau aus Ganderkesee mit einem Kleinwagen aus der Straße "Lange Wand" auf die Mühlenstraße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 18-Jährigen aus Ganderkesee, der mit einem BMW in Richtung Birkenheide unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß erlitten die 27-Jährige und zwei mitfahrende Kinder im Alter von acht und neun Jahren leichte Verletzungen. Alle drei wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Sachschäden blieben verhältnismäßig gering und wurden auf etwa 4.000 Euro beziffert.

