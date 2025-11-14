Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher steigt durch Terrassentür in Wohnung ein

Bremerhaven (ots)

Einen Einbrecher in ihrer Wohnung überraschten die Bewohner am Donnerstagabend, 13. November, gegen 21 Uhr, als sie zurück nach Hause kamen. Der Täter flüchtete sofort über die Terrassentür. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen stieg der bislang Unbekannte in Bremerhaven-Lehe über die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung in der Eupener Straße ein. Dort wurde er von den Bewohnern überrascht, als diese nach Hause kamen. Der Dieb ergriff sofort die Flucht und entkam unerkannt. Ersten Erkenntnissen zufolge stahl der Einbrecher Schmuck im Wert von etwa zweieinhalbtausend Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Diebstahls.

