Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger löst Bremsmanöver aus - Drei Fahrgäste in Bus verletzt

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus, bei dem drei Fahrgäste leichte Verletzungen erlitten, kam es am Dienstagmittag, 11. November, in Bremerhaven-Geestemünde.

Ein unbekannter Fußgänger überquerte zuvor unachtsam die Fahrbahn der Borriesstraße und flüchtete anschließend vom Unfallort. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte der Fußgänger gegen 13.25 Uhr kurz vor der Bushaltestelle "Historisches Museum" die Borriesstraße, ohne auf den Verkehr zu achten und übersah dabei einen heranfahrenden Bus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 23 Jahre alte Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten. Durch den Bremsvorgang kamen Personen im Bus zu Fall oder prallten gegen Teile des Fahrzeugs. Drei Fahrgäste zogen sich leichte Verletzungen zu, darunter eine 87-jährige Frau. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Fußgänger geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren