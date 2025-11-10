Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pkw-Führerin übersieht E-Scooter: Unfall

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Freitagnachmittag, 7. November, in Bremerhaven-Leherheide.

Gegen 14.15 Uhr befuhr eine 32-Jährige mit ihrem Mercedes den Mecklenburger Weg in westlicher Richtung. Im Bereich des Zebrastreifens an der Kreuzung zur Hans-Böckler-Straße bemerkte sie aus entgegenkommender Richtung zwei Jungen auf einem E-Scooter zu spät, die über den Mittelstreifen die Straße querten.

Die Bremerhavenerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, so dass die Jugendlichen auf dem E-Scooter zu Fall kamen.

Die Jungen, 14 und 15 Jahre alt, wurden dadurch verletzt und zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung.

