Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Werkzeug aus Firmenwagen gestohlen - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 5. November, 21 Uhr, bis Donnerstag, 6. November, 5.45 Uhr, wurden in Bremerhaven-Fischereihafen zwei Firmenwagen Ziel von Dieben. Die unbekannten Täter verschafften sich unbefugten Zutritt zu einem Firmengelände an der Straße Großer Westring und entwendeten Werkzeuge aus den Fahrzeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelang es den Tätern, das umzäunte Gelände zu betreten, die Fahrzeuge zu öffnen und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro aus den Laderäumen zu stehlen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell