Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bargeld geraubt - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven wurden am Mittwochabend, 5. November, gegen 18 Uhr zu einem Raubüberfall in der Bernhard-Krause-Straße in Bremerhaven-Lehe alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 43-jähriger Mann in der genannten Straße von einem bislang unbekannten Täter angegriffen. Der Unbekannte raubte dem Opfer Bargeld und verletzte ihn dabei leicht.

Der Täter wurde als etwa 1,85 m groß und schwarz gekleidet beschrieben. Er soll zudem einen schwarzen Schlauchschal und eine schwarze Baseballcap getragen haben.

Die Polizei fahndete nach dem Täter, der in Richtung Dionysiuskirche flüchtete, konnte ihn jedoch zunächst nicht ausfindig machen. Die Polizei bittet nun alle Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 bei der Polizei Bremerhaven zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

