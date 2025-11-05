Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nächtliche Einbruchgeräusche an Wohnungstür führen zu Polizeieinsatz

Bremerhaven (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven mussten in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 5. November, zu einem möglichen Einbruchsversuch in den Ortsteil Goethestraße ausrücken.

Über den Polizeinotruf 110 meldete ein Anrufer gegen 23.30 Uhr Geräusche an seiner Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Neubrückshelmder. Er vermutete einen Einbrecher, der gerade dabei war, in seine Wohnung zu gelangen. Die schnell eingetroffene Polizeistreife konnte den "Täter" zunächst im Treppenhaus noch nahe der Wohnung stellen, jedoch flüchtete dieser sehr schnell über die Treppen und wurde nicht mehr angetroffen. Es handelte sich lediglich um eine wilde Maus im Treppenhaus, die sich offenbar an der Tür zu schaffen gemacht hatte. Die Beamten verzichteten auf eine weitergehende Fahndung sowie eine Strafanzeige. Der Anrufer konnte beruhigt seine verdiente Nachtruhe fortsetzen.

Wie man sich gegen menschliche Einbrecher schützen kann, rät die polizeiliche Kriminalprävention unter https://www.k-einbruch.de/ .

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell