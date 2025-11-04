POL-Bremerhaven: Unbekannte beschädigen Garagentore in Bremerhaven-Mitte
Bremerhaven (ots)
Mehrere versuchte Garagenaufbrüche gab es von Sonntag, 2. November, bis Montag, 3. November auf einem Hinterhof in Bremerhaven-Mitte. Die Polizei (Telefon 0471/953-4444) nimmt Zeugenhinweise entgegen. Die bislang unbekannten Täter gingen zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 6 Uhr, diverse Garagentore auf einem Hof an, der im Bereich Bürgermeister-Smidt-Straße/Grazer Straße/Bürgermeister-Martin-Donandt-Platz liegt. Hierbei wurden die Tore erheblich beschädigt. Ein Eindringen in die Garagen gelang nach bisherigen Erkenntnissen nicht.
