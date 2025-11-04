PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte beschädigen Garagentore in Bremerhaven-Mitte

Bremerhaven (ots)

Mehrere versuchte Garagenaufbrüche gab es von Sonntag, 2. November, bis Montag, 3. November auf einem Hinterhof in Bremerhaven-Mitte. Die Polizei (Telefon 0471/953-4444) nimmt Zeugenhinweise entgegen. Die bislang unbekannten Täter gingen zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 6 Uhr, diverse Garagentore auf einem Hof an, der im Bereich Bürgermeister-Smidt-Straße/Grazer Straße/Bürgermeister-Martin-Donandt-Platz liegt. Hierbei wurden die Tore erheblich beschädigt. Ein Eindringen in die Garagen gelang nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren