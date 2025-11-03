POL-Bremerhaven: Schlüssel und Münzen: Polizei sucht Eigentümer

Bremerhaven (ots) - Ein aggressives Brüderpaar hat am Samstagabend, 1. November, für Polizeieinsätze in Bremerhaven-Lehe gesorgt. Zudem griff einer der beiden Brüder auch die einschreitenden Kräfte an, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Die Beamten fertigten mehrere Strafanzeigen. Vorausgegangen war gegen 21 Uhr eine Rangelei zwischen den Brüdern und einer ...

mehr