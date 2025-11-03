POL-Bremerhaven: Schlüssel und Münzen: Polizei sucht Eigentümer
Bremerhaven (ots)
Die Polizei Bremerhaven bittet um Mithilfe: Im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens hat die Kriminalpolizei einen Schlüsselbund sowie auffällige Münzen aufgefunden, deren rechtmäßige Eigentümer nun gesucht werden. Wer die Gegenstände vermisst oder Hinweise auf die Eigentümer geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Telefon 0471/953-4444 zu kontaktieren.
