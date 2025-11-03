Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aggressives Brüderpaar greift Polizisten an - Abend endet in der Gewahrsamszelle

Bremerhaven (ots)

Ein aggressives Brüderpaar hat am Samstagabend, 1. November, für Polizeieinsätze in Bremerhaven-Lehe gesorgt. Zudem griff einer der beiden Brüder auch die einschreitenden Kräfte an, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Die Beamten fertigten mehrere Strafanzeigen. Vorausgegangen war gegen 21 Uhr eine Rangelei zwischen den Brüdern und einer weiteren Person vor einem Supermarkt an der nördlichen Hafenstraße. Eine Polizeistreife bemerkte die Situation, trennte die Personen und nahm die Personalien auf. Da es offenbar keine Verletzten gab und mutmaßlich keiner der Beteiligten eine Straftat anzeigen wollte, erteilten die Polizisten den Personen Platzverweise. Rund eine halbe Stunde später erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass die beiden 19 und 20 Jahre alten Brüder im Umfeld des Supermarktes erneut für Ärger sorgten. Nun beschwerten sich Passanten über Provokationen und Pöbeleien durch die zwei. Als die Polizeibeamten wieder am Supermarkt erschienen, reagierte der ältere Bruder sofort aggressiv, drohte ihnen und marschierte dann mit erhobenen Fäusten auf die Einsatzkräfte zu. Die Beamten brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Das missfiel dem jüngeren Bruder, sodass dieser ebenfalls in bedrohlicher Manier auf die Beamten zurannte. Da die Polizisten einen Angriff befürchten mussten, versuchten sie, nun auch den Jüngeren zu Boden zu bringen. Dieser leistete erheblichen Widerstand, bevor auch er schließlich Handfesseln angelegt bekam. Beide Brüder wurden in Gewahrsam genommen, wobei sie sich weiterhin aggressiv verhielten und die Polizisten anpöbelten. Sie erhielten jeweils Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der jüngere den älteren Bruder zuvor geschlagen hatte, sodass der 19-Jährige eine zusätzliche Anzeige wegen Körperverletzung erhielt. Beide verblieben zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam.

