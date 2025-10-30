Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizei

Bremerhaven (ots)

Einer aufmerksamen Zivilstreife der Polizei Bremerhaven fiel am Dienstagabend, 28.Oktober, gegen 22 Uhr, in Bremerhaven-Lehe ein verdächtiger Pkw auf, als der Fahrer diesen an der Ecke Dionysiusstraße/Neuelandstraße zu wenden versuchte.

Die Beamten entschlossen sich, den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen und gaben Haltsignale. Der Fahrzeugführer fuhr indes durch diverse Nebenstraßen weiter. Erst als die Polizisten Blaulicht und Sirene einschalteten, stoppte der Mann den Wagen.

Bei der Kontrolle erkannten die Beamten einen ihnen bereits aus vorherigen Einsätzen bekannten Mann, der keinen Führerschein besitzt.

Bei der weiteren Überprüfung stellten die Einsatzkräfte einen leichten Unfallschaden am vorderen Kotflügel des Audi fest. Unter anderem die Umstände dazu, sind Gegenstand der Ermittlungen. Darüber hinaus waren an dem Wagen zuvor entwendete Kennzeichen angebracht. Auch ein Versicherungsschutz bestand nicht. Bei der Durchsuchung des Bremerhaveners wurde zudem Cannabis aufgefunden.

Da der 24-Jährige zusätzlich leichte Ausfallerscheinungen zeigte, musste er mit auf das Revier. Ein freiwilliger Drogentest ergab Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum, so dass die Beamten eine Blutentnahme anordneten.

Da gegen den Mann noch zwei Geldstrafen vorlagen, musste er auch diese bezahlen, bevor er nach Hause gehen durfte.

Den Audi beschlagnahmten die Polizisten.

Die Polizei ermittelt nun wegen diverser Delikte. Unter anderem wegen Diebstahl, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel, Verstoß Cannabisgesetz.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell