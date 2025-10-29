PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Schlägerei an der Müllverbrennungsanlage

Bremerhaven (ots)

Beim Entladen von Sperrmüll an der Müllverbrennungsanlage in Bremerhaven ist es am gestrigen Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, zu einer wüsten Schlägerei zwischen Mitgliedern zweier verfeindeter Familien gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben sich die Beteiligten zufällig an den Müllschächten beim Entladen ihrer Pkw getroffen, wobei eine Partei sofort mit einer Metallkurbel und Kette auf die andere losgegangen war.

Das Scharmützel währte nur kurz, so dass die Kontrahenten beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte bereits jeweils wieder in ihren Fahrzeugen saßen. Ermittelt werden konnte, dass die Personen sich bekannt sind und es wegen einer beendeten Paarbeziehung andauernde Streitigkeiten zwischen den Familien gibt. Die Tatverdächtigen, ein 40-jähriger Vater mit seinem 19-jährigen Sohn, gaben sich gegenüber den Polizisten aufbrausend und unbeeindruckt. Nach der Personalienfeststellung konnten sie gehen.

Die Geschädigten, zwei Brüder im Alter von 25 und 26 Jahren, erlitten offenbar nur oberflächliche Verletzungen und mussten nicht weiter versorgt werden. Auch sie konnten nach der Feststellung der Identität gehen. Die Polizei beschlagnahmte die Tatmittel und ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung.

