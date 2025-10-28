Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Lastwagen und Pkw kollidieren im Fischereihafen - Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung

Bremerhaven (ots)

Wegen fahrlässiger Körperverletzung und Bedrohung ermittelt die Bremerhavener Polizei nach einem Unfall im Fischereihafen, der sich am Montag, 27. Oktober, ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten gegen 17.35 Uhr ein Lastwagen und ein Pkw auf der Straße Am Lunedeich. Vorausgegangen war offenbar ein Abbiegemanöver einer 52-Jährigen mit ihrem Ford Fiesta. Hierbei war der hinter ihr befindliche 24-Jährige Lkw-Fahrer in den Wagen der Frau gefahren und hatte diese verletzt. Die beiden Beteiligten machten gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten äußerst unterschiedliche Angaben über die Entstehung der Unfallsituation und die vorherige Fahrt über die Straße Am Lunedeich. Zur Rekonstruktion des Hergangs nimmt die Polizei Zeugenhinweise unter 0471/953-4444 entgegen. Darüber hinaus soll der 24-Jährige die Frau unmittelbar nach dem Zusammenstoß verbal bedroht haben. Im Rahmen der Unfallaufnahme bestätigte der Lastwagenfahrer die Äußerung, was ihm eine entsprechende Strafanzeige einbrachte. Der Ford Fiesta der 52-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Frau begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

