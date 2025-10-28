Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Renitente Ladendiebe gestellt

Bremerhaven (ots)

In einem großen Baumarkt im Bremerhavener Fischereihafen ist es am Montagmittag, 27. Oktober, zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Gegen 12.30 Uhr fielen in dem Geschäft zwei Männer mit vollgepackten Tragetaschen auf, was einen Mitarbeiter der Filiale misstrauisch machte. Dieser sprach die Beiden unter dem Vorwand an, Beratung anbieten zu wollen. Allerdings schienen diese an einem Gespräch nicht interessiert zu sein. In dem kurzen Gespräch konnte der Mitarbeiter jedoch feststellen, dass die Taschen mit Produkten des Marktes gefüllt waren. Anschließend passierten die Verdächtigen den Kassenbereich, ohne etwas zu bezahlen. Hier wurden die Diebe, zwei Bremerhavener, von Mitarbeitern zum Stehenbleiben aufgefordert. Während ein 40-jähriger Delinquent stehen blieb, versuchte sich der 41-jährige Komplize schnellen Schrittes zu entfernen. Obwohl er sich mehrfach losriss, konnte er von Angestellten festgehalten und kurze Zeit später der bereits alarmierten Polizei übergeben werden. Das Stehlgut im Wert von fast 400 Euro blieb im Markt. Die Polizei ermittelt nun wegen des räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell