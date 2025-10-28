PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Renitente Ladendiebe gestellt

Bremerhaven (ots)

In einem großen Baumarkt im Bremerhavener Fischereihafen ist es am Montagmittag, 27. Oktober, zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Gegen 12.30 Uhr fielen in dem Geschäft zwei Männer mit vollgepackten Tragetaschen auf, was einen Mitarbeiter der Filiale misstrauisch machte. Dieser sprach die Beiden unter dem Vorwand an, Beratung anbieten zu wollen. Allerdings schienen diese an einem Gespräch nicht interessiert zu sein. In dem kurzen Gespräch konnte der Mitarbeiter jedoch feststellen, dass die Taschen mit Produkten des Marktes gefüllt waren. Anschließend passierten die Verdächtigen den Kassenbereich, ohne etwas zu bezahlen. Hier wurden die Diebe, zwei Bremerhavener, von Mitarbeitern zum Stehenbleiben aufgefordert. Während ein 40-jähriger Delinquent stehen blieb, versuchte sich der 41-jährige Komplize schnellen Schrittes zu entfernen. Obwohl er sich mehrfach losriss, konnte er von Angestellten festgehalten und kurze Zeit später der bereits alarmierten Polizei übergeben werden. Das Stehlgut im Wert von fast 400 Euro blieb im Markt. Die Polizei ermittelt nun wegen des räuberischen Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 14:05

    POL-Bremerhaven: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

    Bremerhaven (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen kam es am Sonntagmorgen, 26. Oktober, in Bremerhaven-Geestemünde. Ersten Ermittlungen zufolge war eine 50-jährige Frau gegen 9:35 Uhr mit ihrem VW auf der Schiffdorfer Chaussee in westlicher Richtung unterwegs. Offenbar zu spät bemerkte sie, dass ein vor ihr fahrender Mercedes verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch die Wucht ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:28

    POL-Bremerhaven: Polizei ermittelt in zwei Fällen von räuberischem Diebstahl: 1 Dieb gefasst

    Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven ermittelt gleich in zwei Fällen von räuberischem Diebstahl, die sich jeweils am vergangenen Samstag, 25. Oktober, in den Stadtteilen Mitte und Geestemünde ereignet hatten. Bereits gegen 11 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines in der Bürgermeister-Smidt-Straße ansässigen Verbrauchermarktes der Leitstelle der Polizei zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren