PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Bremerhaven (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen kam es am Sonntagmorgen, 26. Oktober, in Bremerhaven-Geestemünde.

Ersten Ermittlungen zufolge war eine 50-jährige Frau gegen 9:35 Uhr mit ihrem VW auf der Schiffdorfer Chaussee in westlicher Richtung unterwegs. Offenbar zu spät bemerkte sie, dass ein vor ihr fahrender Mercedes verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf einen davor stehenden BMW geschoben. Der 41-jährige Mercedes-Fahrer erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf etwa 11.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren