Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Bremerhaven (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen kam es am Sonntagmorgen, 26. Oktober, in Bremerhaven-Geestemünde.

Ersten Ermittlungen zufolge war eine 50-jährige Frau gegen 9:35 Uhr mit ihrem VW auf der Schiffdorfer Chaussee in westlicher Richtung unterwegs. Offenbar zu spät bemerkte sie, dass ein vor ihr fahrender Mercedes verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf einen davor stehenden BMW geschoben. Der 41-jährige Mercedes-Fahrer erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf etwa 11.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell