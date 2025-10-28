Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer kreuzt Fahrbahn und wird frontal von Linienbus erfasst

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer von einem Linienbus erfasst wurde, kam es am gestrigen Montagnachmittag, 27. Oktober, in Bremerhaven-Geestemünde. Der Radfahrer wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Linienbus gegen 16.17 Uhr die Busspur der Georgstraße in stadteinwärtiger Richtung. Auf Höhe der Nansenstraße überquerte zur selben Zeit ein 58-jähriger Radfahrer die mehrspurige Fahrbahn. Zunächst fuhr er auf die Gegenfahrbahn und hielt dann in der Mitte der Fahrbahn kurz an, bevor er die Straße weiter querte. Zu diesem Zeitpunkt war der Verkehr aufgrund einer roten Ampel (Georgstraße/Georg-Seebeck-Straße) zum Stillstand gekommen.

Beim Überqueren der Busspur übersah der Radfahrer offenbar den bereits in Bewegung befindlichen Bus. Es kam zu einer Kollision, bei der der Radfahrer frontal vom Bus erfasst wurde. Der Mann stürzte vom Rad und wurde durch die Wucht des Aufpralls über die Fahrbahn geschleudert, wo er anschließend liegen blieb. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der 58-Jährige mittels Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven in ein Krankenhaus verbracht. Die Personen im Linienbus blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell