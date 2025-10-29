PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kellerverschläge in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Bremerhaven (ots)

Gleich acht Kellerverschläge brachen Unbekannte in der Zeit von Montag, 27. Oktober, 21 Uhr, bis Dienstag, 28. Oktober, 8.30 Uhr, in Bremerhaven-Lehe auf.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses an der Rickmersstraße und brachen hier die durch die Mieter genutzten Kellerabteile auf. Was entwendet wurde, wird derzeit ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang ausdrücklich, Keller richtig gegen Einbruch zu sichern.

In der Regel verschaffen sich die Täter Zugang durch nicht geschlossene oder ungesicherte Haus- und Kellertüren. Verwinkelte Kellerflure und nicht einsehbare Kellerräume begünstigen ein unbeobachtetes und ungestörtes Vorgehen. Zusätzlich erleichtern die unzureichend verschlossenen Kellerverschläge noch den Diebstahl.

Die Tipps Ihrer Polizei:

   - Keller- und Nebeneingänge mit entsprechend widerstandsfähigen 
     Türen vor Aufbrüchen sichern
   - Wertgegenstände sollten nicht im Kellerverschlag aufbewahrt 
     werden
   - Fahrräder auch im Keller abschließen. Besser noch: An einen fest
     verankerten Gegenstand anschließen
   - Kellertüren und -verschläge stets verschlossen halten
   - Verwenden Sie massive Überfallen- und Vorhängeschlösser
   - Zugangstüren zum Kellerbereich und Nebeneingangstüren sollten 
     durch selbstverriegelnde Schlösser mit Antipanikfunktion 
     gesichert werden

Wenn Sie verdächtige Personen feststellen, informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

