Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251015 - 1065 Frankfurt - Gallus: Goldkettenraub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Zwei bislang unbekannte Männer raubten am gestrigen Dienstagabend (14.10. 2025) einem 25-Jährigen seine Goldkette. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Geschädigte befand sich am Dienstagabend nach aktuellen Erkenntnissen gegen 22:00 Uhr auf der Speyerer Straße und rauchte eine Zigarette. Zwei Männer sollen ihn dann angesprochen haben. Unvermittelt sprühte ihm einer der beiden Pfefferspray ins Gesicht, daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In Folge dessen sollen die beiden Räuber ihn mehrfach geschlagen haben. Dabei riss ihm einer der Männer die Goldkette vom Hals, dann flüchteten beide in Richtung Mainzer Landstraße.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 175cm groß, schwarze wellige lange Haare, Bart; trug dunkle Kleidung

2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 180cm groß; trug dunkle Kleidung und hatte die Kapuze auf

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 - 755 / 51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main

