Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251015 - 1064 Frankfurt - Seckbach: Transporter ausgebrannt

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstagmorgen (14. Oktober 2025) geriet ein Transporter auf der Mergenthalerstraße in Vollbrand. Die Schadenshöhe wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Demnach riefen Zeugen gegen 05:25 Uhr die Polizei und teilten mit, dass ein Fahrzeug in Vollbrand geraten sei. Polizeibeamte stellten vor Ort einen in Vollbrand geratenen Transporter, welcher auf einem Auflieger stand, fest. Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Durch das Feuer wurden drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Brandursache ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

