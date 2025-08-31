PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Radfahrer übersehen +++ Unfall beim Abbiegen +++ Pkw auf A27 gestoppt +++ Graffiti in Thünen +++

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Radfahrer übersehen

Blender. Am Freitagnachmittag wollte eine 26-jährige aus Blender stammende Autofahrerin von der Intscheder Dorfstraße nach links in die Straße In der Marsch einbiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 52-jährigen Dörverdener, der mit seinem Fahrrad die Einmündung passieren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.700EUR.

Unfall beim Abbiegen

Ottersberg. Am Freitagnachmittag bog eine 45-jährige Frau von der A1 kommend nach rechts auf die Straße Wümmingen ab. Hierbei übersah sie das von links kommende und vorfahrtsberechtigte Auto eines 26-jährigen Lilienthalers. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Pkw auf A27 gestoppt

A27/Verden. Am Freitagnachmittag teilte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen in starken Schlangenlinien fahrenden Ford Transit auf der A27 in Höhe Verden mit. Der Fahrer war in Richtung Walsrode unterwegs und konnte kurz darauf durch die Autobahnpolizei Langwedel angetroffen werden. Während der Kontrolle wurde bei dem 45-jährigen Fahrzeugführer eine deutliche Alkoholbeeinflussung von über 2,4 Promille festgestellt. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde auch die Fahrerlaubnis des Fahrers beschlagnahmt.

Graffiti in Thünen

Freitagnacht hielt ein Mann aus Belgien mit seinem Pkw auf dem Rastplatz Thünen an der A1 in Oyten an. Nichtsahnend, dass ein Streifenwagen der Autobahnpolizei Langwedel sich in unmittelbarer Nähe aufhielt, nutzte der 18-jährige Fahrzeugführer die Pause, um mit einer roten Spraydose seine Missgunst gegenüber eines Sportvereins aus Hamburg an den Mülltonnen des Rastplatzes zum Ausdruck zu bringen. Auf frischer Tat betroffen konnte der Beschuldigte zur Rede gestellt werden. Nach der Identitätsfeststellung und der Sicherstellung der Spraydose durfte der 18-jährige Belgier mit seinen Freunden die Fahrt fortsetzen. Eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe wurde einbehalten, da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Osterholz

Zeugen nach Unfall gesucht.

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagmorgen kam es im Stadtgebiet Osterholz-Scharmbeck, Lange Straße/ Gartenstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Mädchen auf einem E-Scooter und einem bislang unbekannten Pkw. Nachdem die E-Scooter-Fahrerin beim Queren der Gartenstraße den von rechts kommenden Pkw übersehen hatte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Mädchen kam dabei zu Fall, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Der Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Auch das Mädchen setzte ihren Weg zunächst fort. Zu dem beteiligten Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt hatte. Im Nahbereich sollen sich zum Unfallzeitpunkt jedoch mehrere Personen aufgehalten haben, die den Zusammenstoß bemerkt haben dürften und in diesem Zusammenhang gebeten werden, Kontakt zur Polizeidienststelle in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
- Wache -

Telefon: 04231/806-212
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 13:50

    POL-VER: Großkontrolle auf der A1 bei Oyten - Mehrere Verstöße festgestellt

    Oyten (ots) - In der Nacht zu Freitag führte ein Großaufgebot aus Polizei und Zoll eine umfangreiche Kontrolle auf der A1 in Höhe Oyten durch. Neben Kräften der Polizeidirektionen Oldenburg und Lüneburg waren auch Beamtinnen und Beamte der Polizei Bremen sowie des Hauptzollamtes Bremen, Oldenburg und Hannover beteiligt. Im Rahmen der Kontrolle wurden zwischen ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:28

    POL-VER: Pressemeldung der Polizei Verden / Osterholz

    Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Pkw brennt - Polizei ermittelt Oyten. Am Freitagmorgen, gegen 00.50 Uhr, kam es zu einem Brand eines Pkw Seat auf einem Parkplatz in der Straße Schwarzer Weg. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr erlosch das Feuer im Pkw jedoch eigenständig, so dass kein größeres Feuer ausbrach. Dennoch wurde der Pkw total zerstört. Der Schaden wurde von der Polizei auf 40.000 ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 13:39

    POL-VER: Senioren im Straßenverkehr - Zwischen Erfahrung und Risiko

    Landkreis Verden (ots) - Senioren im Straßenverkehr - zwischen Erfahrung und Risiko Landkreis Verden - Senioren sind eine stetig wachsende Gruppe im Straßenverkehr. Mit dem demografischen Wandel nimmt auch die Zahl älterer Verkehrsteilnehmer zu - ob als Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer. Während viele Seniorinnen und Senioren jahrzehntelange Erfahrung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren