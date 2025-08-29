Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Großkontrolle auf der A1 bei Oyten - Mehrere Verstöße festgestellt

Oyten (ots)

In der Nacht zu Freitag führte ein Großaufgebot aus Polizei und Zoll eine umfangreiche Kontrolle auf der A1 in Höhe Oyten durch. Neben Kräften der Polizeidirektionen Oldenburg und Lüneburg waren auch Beamtinnen und Beamte der Polizei Bremen sowie des Hauptzollamtes Bremen, Oldenburg und Hannover beteiligt. Im Rahmen der Kontrolle wurden zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitag, 1 Uhr, insgesamt 103 Fahrzeuge und 192 Personen überprüft. Bei zwei Fahrern wurde aufgrund des Verdachts auf Betäubungsmittelkonsum eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizeibeamten leiteten darüber hinaus diverse Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz, Waffengesetz, Aufenthaltsgesetz und Straßenverkehrsgesetz ein. Der Zoll leitete mehrere Verfahren wegen Steuerstraftaten ein. Bei einem Mann lag zudem ein offener Haftbefehl vor - durch eine Barzahlung konnte die Haft abgewendet werden. Die Polizei und der Zoll werden auch zukünftig gemeinsame Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Straftaten durchführen.

