Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto und Linienbus kollidieren in Bremerhaven-Geestemünde - Mehrere Fahrgäste verletzt

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Bremerhaven und Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Einen größeren Einsatz von Rettungskräften und Polizei gab es am Mittwochvormittag, 29. Oktober, in Bremerhaven-Geestemünde. Bei einer Kollision eines Linienbusses mit einem Pkw wurden mehr als ein Dutzend Personen verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf dem hierfür vorgesehenen rechten Fahrstreifen die Straße in nordwestlicher Richtung. In Höhe der Gutenbergstraße geriet er auf die links neben seinem Fahrstreifen befindliche Busfahrspur. Dort war zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus in gleicher Richtung unterwegs. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision kamen im Bus mehrere Personen zu Fall oder stießen gegen die Innenausstattung. Die alarmierte Feuerwehr Bremerhaven löste einen sogenannten Massenanfall an Verletzten (MANV) aus, wodurch zahlreiche Rettungskräfte zur Unfallstelle entsandt wurden. Neben dem Rettungsdienst der Feuerwehr waren auch Rettungskräfte der Johanniter-Unfallhilfe und des Deutschen Roten Kreuzes eingesetzt. Nach erster Versorgung und notärztlicher Untersuchung an der Einsatzstelle brachten die Rettungskräfte 14 leicht- und mittelschwer Verletzte in umliegende Krankenhäuser, darunter mehrere Kinder. Die Polizei Bremerhaven regelte während des Rettungseinsatzes den Verkehr und nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Die Straße konnte gegen 11.45 Uhr wieder freigegeben werden.

