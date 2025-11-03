Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Erneut queersensible Anzeigenaufnahme in der "Alten Bürger"

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven bietet einmal monatlich eine queersensible Anzeigenaufnahme in geschützten Räumen in Bremerhaven-Mitte an. Nächster Termin ist der kommende Mittwoch, 5. November, von 13.30 bis 16 Uhr. Die Sprechstunde findet stets am ersten Mittwoch des Monats in der afz-Quartiersmeisterei "Alte Bürger", Bürgermeister-Smidt-Straße 190, statt. Hier können sich von queerfeindlicher Gewalt betroffene Personen auch beraten oder an Hilfestellen vermitteln lassen - eine Strafanzeige hierfür ist keine Voraussetzung. Das Angebot soll auch diejenigen ermutigen, die Zeug:innen von Queerfeindlichkeit wurden und diese zur Anzeige bringen möchten. Wichtig: In Notfällen wählen Sie bitte jederzeit den Notruf 110!

