Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei nimmt unbelehrbaren Täter gleich zweimal in kurzer Folge fest

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Abend, 3. November, und in der darauffolgenden Nacht zu zwei Einsätzen alarmiert, bei dem sie auf denselben Täter traf.

Zunächst wurden die Einsatzkräfte zu einem Diebstahl aus einem abgestellten VW in den Mecklenburger Weg gerufen, bei dem der Täter flüchtig war. Aufgrund der guten Beschreibung nahmen die Beamten einen 28-jährigen polizeibekannten Mann nach kurzer Fahndung noch in der Nähe vorläufig fest. Nach Erledigung der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn zunächst. Wenige Stunden später, gegen 3.30 Uhr, wurde über den Polizeinotruf 110 eine verdächtige Person gemeldet, die offenbar im Dwarsweg gerade versuchte, in einen verschlossenen Audi zu gelangen. Die auch hier schnell eingetroffenen Polizeistreifen stellten den bereits geflüchteten Tatverdächtigen in der Nähe. Offensichtlich hatte dieser nichts dazugelernt, denn es handelte sich um denselben Mann wie bei dem Einsatz zuvor. Dieses Mal brachten ihn die Polizisten nach der Festnahme ins Polizeigewahrsam nach Lehe. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

