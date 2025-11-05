PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei überprüft Rollerfahrer in Bremerhaven - mehrere Verstöße festgestellt

Bremerhaven (ots)

Ein Motorrollerfahrer ist am Dienstagnachmittag, den 4. November, einer Polizeistreife in Bremerhaven-Lehe aufgefallen, weil seine Sozia während der Fahrt keinen Helm trug.

Gegen 16.40 Uhr befuhr der 15-Jährige gemeinsam mit seiner Beifahrerin auf einem Kleinkraftrad die Weichselstraße in Richtung Rickmersstraße. Bei einer Kontrolle im Kreuzungsbereich zur Stormstraße stellten die Polizisten mehrere Verstöße fest: Der Jugendliche konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem war für das Zweirad kein Versicherungsschutz vorhanden: An dem Zweirad waren alte, nicht mehr gültige Jahreskennzeichen montiert. Diese wiederum waren mit der aktuell gültigen Farbe übermalt worden.

Die Beamten stellten darüber hinaus fest, dass der Roller vermutlich baulich verändert worden war, wodurch die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten werden konnte. Ein weiterer möglicher Verstoß, der nun überprüft wird.

Besonders auffällig war, dass die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) des Rollers nicht eindeutig ablesbar war. Dies weckte den Verdacht, dass es sich möglicherweise um ein gestohlenes Fahrzeug handeln könnte.

Gegen den 15-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

