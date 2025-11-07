Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall verursacht

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 6. November, in Bremerhaven-Fischereihafen.

Gegen 14.30 Uhr befuhr eine 91-Jährige mit ihrem VW-Polo die Straße Am Lunedeich in südlicher Richtung. Im Bereich der Einmündung zur Wittlingstraße achtete sie nicht auf einen vorfahrtberechtigten Seat-Fahrer. Der 60-Jährige kam von der Wittlingstraße und wollte nach links in die Straße Am Lunedeich abbiegen. Die 91-jährige Fahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.

Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 2000 Euro.

