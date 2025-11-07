PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall verursacht

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 6. November, in Bremerhaven-Fischereihafen.

Gegen 14.30 Uhr befuhr eine 91-Jährige mit ihrem VW-Polo die Straße Am Lunedeich in südlicher Richtung. Im Bereich der Einmündung zur Wittlingstraße achtete sie nicht auf einen vorfahrtberechtigten Seat-Fahrer. Der 60-Jährige kam von der Wittlingstraße und wollte nach links in die Straße Am Lunedeich abbiegen. Die 91-jährige Fahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.

Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 13:53

    POL-Bremerhaven: Werkzeug aus Firmenwagen gestohlen - Zeugen gesucht

    Bremerhaven (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 5. November, 21 Uhr, bis Donnerstag, 6. November, 5.45 Uhr, wurden in Bremerhaven-Fischereihafen zwei Firmenwagen Ziel von Dieben. Die unbekannten Täter verschafften sich unbefugten Zutritt zu einem Firmengelände an der Straße Großer Westring und entwendeten Werkzeuge aus den Fahrzeugen. Ersten Ermittlungen zufolge ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:20

    POL-Bremerhaven: Bargeld geraubt - Zeugen gesucht

    Bremerhaven (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven wurden am Mittwochabend, 5. November, gegen 18 Uhr zu einem Raubüberfall in der Bernhard-Krause-Straße in Bremerhaven-Lehe alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 43-jähriger Mann in der genannten Straße von einem bislang unbekannten Täter angegriffen. Der Unbekannte raubte dem Opfer Bargeld und verletzte ihn dabei leicht. Der Täter wurde als etwa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren