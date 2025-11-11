PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Auffahrunfall mit renitenter Unfallverursacherin

Bremerhaven (ots)

Im Baustellenbereich an der Ecke Elbestraße/Ludwigstraße war es gestern Morgen, 10. November, zu einem Auffahrunfall gekommen.

Eine 44-jährige Pkw-Führerin hielt gegen 9.30 Uhr mit ihrem Hyundai an einer roten Ampel, was eine 19-jährige Fahrzeugführerin zu spät bemerkte. Diese fuhr mit ihrem Renault auf das wartende Auto auf. Zum Glück entstand nur leichter Sachschaden.

Den zur Unfallaufnahme gerufenen Polizisten fiel im Auto der Verursacherin eine leere Whiskyflasche auf. Außerdem konnten sie deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen.

Während die Geschädigte nach der Unfallaufnahme weiterfahren konnte, ordneten die Beamten bei der Unfallgegnerin eine Blutprobe an und sie musste mit auf das Revier. Weil diese plötzlich um sich schlug und laut schrie, mussten die Polizisten ihr für den Transport Handschellen anlegen. An der Wache wurden die Handschellen zwar abgenommen; allerdings randalierte die Frau weiter. Außerdem spuckte sie nach den Einsatzkräften und versuchte zu flüchten, sodass die Beamten sie ergreifen und festhalten mussten. Auch bei der Blutentnahme wehrte sich die Cuxhavenerin nach Kräften und musste festgehalten werden. Erst dann beruhigte sich die Frau, und sie konnte im Anschluss nach Hause gehen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass für den Renault kein Versicherungsschutz bestand. Die Beamten ordneten die Entsiegelung der Kennzeichen und die Sicherstellung des Autos an. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

