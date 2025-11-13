Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wildcard-Day der Polizeien in Bremerhaven: Offizieller Sporttest am Gymnasium Wesermünde

Bremerhaven (ots)

Einfach mal den Sporttest der Polizei ausprobieren? Dazu haben jetzt alle, die sich für das Polizeistudium interessieren, die Chance.

Am Dienstag, 18. November 2025, findet im Rahmen der Studienmesse am Gymnasium Wesermünde ("Kreisgymnasium") in Bremerhaven wieder der Wildcard-Day der Polizeien des Landes Bremen statt. Hier kann jede und jeder den Sporttest für das Einstellungs- und Auswahlverfahren für das Polizeistudium einfach mal ausprobieren. Wer in diesem Rahmen alle sportlichen Prüfungsteile auf Anhieb besteht, sichert sich eine sogenannte Wildcard Sport.

Die Wildcard gilt für die kommenden beiden Einstellungstermine im Jahr 2026. Das heißt: Bei einer Bewerbung für das Polizeistudium muss der obligatorische Sporttest nicht erneut absolviert werden.

Ebenso haben Berufsinteressierte die Möglichkeit, sich bei der Studienmesse mit unseren Einstellungsberaterinnen und -beratern auszutauschen und über den Polizeiberuf und das Studium zu informieren.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir durch das Wildcard-Event seit mehr als zwei Jahren schon etliche neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten. Dies hat sich inzwischen herumgesprochen: In diesem Jahr haben wir für den Wildcard-Day so viele Anmeldungen wie noch nie bekommen haben", sagt Einstellungsberater Kai Steffens von der Bremerhavener Polizei.

Der Überblick

Was: Wildcard-Day der Polizeien des Landes Bremen im Rahmen der Studienmesse am Gymnasium Wesermünde Wann: Dienstag, 18. November 2025, 10 bis 16 Uhr. Wo: Sporthalle des Gymnasiums Wesermünde, Humboldtstraße 12-14, 27570 Bremerhaven Teilnehmen können alle, am Tag des Events mindestens 16 Jahre alt sind. Weitere Infos: Das Anmeldeformular sowie alle Informationen zum Event sind auf www.wildcard-fitgenug.de zu finden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell