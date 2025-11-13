PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wildcard-Day der Polizeien in Bremerhaven: Offizieller Sporttest am Gymnasium Wesermünde

Bremerhaven (ots)

Einfach mal den Sporttest der Polizei ausprobieren? Dazu haben jetzt alle, die sich für das Polizeistudium interessieren, die Chance.

Am Dienstag, 18. November 2025, findet im Rahmen der Studienmesse am Gymnasium Wesermünde ("Kreisgymnasium") in Bremerhaven wieder der Wildcard-Day der Polizeien des Landes Bremen statt. Hier kann jede und jeder den Sporttest für das Einstellungs- und Auswahlverfahren für das Polizeistudium einfach mal ausprobieren. Wer in diesem Rahmen alle sportlichen Prüfungsteile auf Anhieb besteht, sichert sich eine sogenannte Wildcard Sport.

Die Wildcard gilt für die kommenden beiden Einstellungstermine im Jahr 2026. Das heißt: Bei einer Bewerbung für das Polizeistudium muss der obligatorische Sporttest nicht erneut absolviert werden.

Ebenso haben Berufsinteressierte die Möglichkeit, sich bei der Studienmesse mit unseren Einstellungsberaterinnen und -beratern auszutauschen und über den Polizeiberuf und das Studium zu informieren.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir durch das Wildcard-Event seit mehr als zwei Jahren schon etliche neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten. Dies hat sich inzwischen herumgesprochen: In diesem Jahr haben wir für den Wildcard-Day so viele Anmeldungen wie noch nie bekommen haben", sagt Einstellungsberater Kai Steffens von der Bremerhavener Polizei.

Der Überblick

Was: Wildcard-Day der Polizeien des Landes Bremen im Rahmen der Studienmesse am Gymnasium Wesermünde Wann: Dienstag, 18. November 2025, 10 bis 16 Uhr. Wo: Sporthalle des Gymnasiums Wesermünde, Humboldtstraße 12-14, 27570 Bremerhaven Teilnehmen können alle, am Tag des Events mindestens 16 Jahre alt sind. Weitere Infos: Das Anmeldeformular sowie alle Informationen zum Event sind auf www.wildcard-fitgenug.de zu finden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 14:10

    POL-Bremerhaven: Fußgänger löst Bremsmanöver aus - Drei Fahrgäste in Bus verletzt

    Bremerhaven (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus, bei dem drei Fahrgäste leichte Verletzungen erlitten, kam es am Dienstagmittag, 11. November, in Bremerhaven-Geestemünde. Ein unbekannter Fußgänger überquerte zuvor unachtsam die Fahrbahn der Borriesstraße und flüchtete anschließend vom Unfallort. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte der ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 12:16

    POL-Bremerhaven: Auffahrunfall mit renitenter Unfallverursacherin

    Bremerhaven (ots) - Im Baustellenbereich an der Ecke Elbestraße/Ludwigstraße war es gestern Morgen, 10. November, zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 44-jährige Pkw-Führerin hielt gegen 9.30 Uhr mit ihrem Hyundai an einer roten Ampel, was eine 19-jährige Fahrzeugführerin zu spät bemerkte. Diese fuhr mit ihrem Renault auf das wartende Auto auf. Zum Glück entstand nur leichter Sachschaden. Den zur Unfallaufnahme ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:54

    POL-Bremerhaven: Pkw-Führerin übersieht E-Scooter: Unfall

    Bremerhaven (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Freitagnachmittag, 7. November, in Bremerhaven-Leherheide. Gegen 14.15 Uhr befuhr eine 32-Jährige mit ihrem Mercedes den Mecklenburger Weg in westlicher Richtung. Im Bereich des Zebrastreifens an der Kreuzung zur Hans-Böckler-Straße bemerkte sie aus entgegenkommender Richtung zwei Jungen auf einem E-Scooter zu spät, die über den Mittelstreifen die Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren