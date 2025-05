Polizei Wuppertal

POL-W: RS Folgemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: Fotos und Videos zur Mordermittlung in Lennep

Wuppertal (ots)

Am 30.04.2025 kam es in den späten Abendstunden zu einem folgenschweren Unfall in Remscheid. (s. Pressemeldungen: vom 01.05.2025, "Remscheid: Zwei Fußgängerinnen bei Verkehrsunfall schwer verletzt", und vom 02.05.2025, "Haftbefehl nach Verkehrsunfall - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal".) Um die weiterführenden Ermittlungen zu unterstützen, bitten die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission um relevante Video- und Fotodateien, die zur Tatzeit oder im Laufe des Abends im Bereich der Karlstraße gefertigt wurden. Die Dateien können - auch anonym - unter folgendem Link https://nrw.hinweisportal.de/~portal/de/select im Hinweisportal hochgeladen werden. Im Dropdown-Menü muss der Unterpunkt "Mordermittlungen nach Verkehrsunfall in Remscheid Lennep" ausgewählt werden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell