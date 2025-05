Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Motorradfahrer in der Kohlfurth

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (08.05.2025, 06:50 Uhr) kam es auf der L74 in Höhe der Zufahrt zum Jacobsberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Ein 58-Jähriger stand mit seinem Opel an der Ampel der Einmündung zum Jacobsberg. Als die für seine Fahrtrichtung Ampel grünes Licht signalisierte, fuhr er los und wechselte in der Folge den Fahrstreifen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Suzuki eines 32-Jährigen. Der junge Mann stürzte und kam auf dem angrenzenden Grünstreifen zu liegen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr zeitweise vorbeigeleitet werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell