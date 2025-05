Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei beschlagnahmt zwei Fahrzeuge und einen Führerschein

Wuppertal (ots)

Am Dienstagabend (06.05.2025, 22:45 Uhr) fiel einer Funkwagenbesatzung die Fahrweise eines VW und eines Mercedes auf der Bundesallee auf. Die beiden Fahrzeuge befanden sich - ebenso wie der Funkstreifenwagen - an einer roten Ampel in Höhe der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Barmen. Beim Umschalten der Ampel auf grünes Licht, beschleunigten die beiden Fahrzeugführer ihre Fahrzeuge und überschritten in der Folge die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Die Funkstreifenwagenbesatzung hielt beide Fahrzeuge auf der Bundesallee in Höhe des Döppersberg an. Bei der Kontrolle des VW-Fahrers erhärtete sich im Laufe der Kontrolle der Verdacht, dass der 34-jährige Fahrzeugführer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war, weshalb ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Der 29-jährige Mercedes-Fahrer führte seinen Führerschein nicht mit. Da der Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens besteht, wurden beide Fahrzeuge beschlagnahmt.

