Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: KORREKTUR zur Pressemitteilung "Wildcard-Day der Polizeien in Bremerhaven: Offizieller Sporttest am Gymnasium Wesermünde"

Bremerhaven (ots)

Korrekturgrund: Fehlerhafter Internetlink im letzten Absatz. Bitte ersetzen Sie den letzten Satz des Haupttextes durch diesen:

Weitere Infos: Das Anmeldeformular sowie alle Informationen zum Event sind auf www.wildcard.fit-genug.de zu finden.

Vielen Dank.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

