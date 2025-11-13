Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: KORREKTUR zur Pressemitteilung "Wildcard-Day der Polizeien in Bremerhaven: Offizieller Sporttest am Gymnasium Wesermünde"

Bremerhaven (ots)

Korrekturgrund: Fehlerhafter Internetlink im letzten Absatz. Bitte ersetzen Sie den letzten Satz des Haupttextes durch diesen:

Weitere Infos: Das Anmeldeformular sowie alle Informationen zum Event sind auf www.wildcard.fit-genug.de zu finden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell