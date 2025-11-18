PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Krankenhausgebäude - Täter entwenden Messingrohre und Armaturen

Bremerhaven (ots)

In der Zeit von Freitag, 14. November, 16 Uhr, bis Montag, den 17. November, 6.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in ein teilweise genutztes Krankenhausgebäude in Bremerhaven-Mitte.

Die Unbekannten verschafften sich Zutritt in einen als Abstellraum genutzten Bereich des Gebäudes an der Wiener Straße. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke. Dabei entwendeten sie Messingrohre sowie Armaturen im Gesamtwert von rund 2000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 11:59

    POL-Bremerhaven: Patientin randaliert in Praxis

    Bremerhaven (ots) - In Bremerhaven-Geestemünde randalierte gestern Morgen, 17. November, gegen 10.30 Uhr, eine Frau in einer Praxis. Die Frau erschien rechtzeitig zu ihrem vereinbarten Behandlungstermin in den Räumlichkeiten in der Deichstraße; musste jedoch einen Moment warten. Das versetzte die bereits zuvor sehr nervös und gereizt wirkende 49-Jährige derart in Rage, dass sie am Empfangstresen herumschrie und ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 09:22

    POL-Bremerhaven: Einbrecher steigt durch Terrassentür in Wohnung ein

    Bremerhaven (ots) - Einen Einbrecher in ihrer Wohnung überraschten die Bewohner am Donnerstagabend, 13. November, gegen 21 Uhr, als sie zurück nach Hause kamen. Der Täter flüchtete sofort über die Terrassentür. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen stieg der bislang Unbekannte in Bremerhaven-Lehe über die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung in der Eupener Straße ein. Dort wurde er von den Bewohnern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren