POL-Bremerhaven: Einbruch in Krankenhausgebäude - Täter entwenden Messingrohre und Armaturen

In der Zeit von Freitag, 14. November, 16 Uhr, bis Montag, den 17. November, 6.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in ein teilweise genutztes Krankenhausgebäude in Bremerhaven-Mitte.

Die Unbekannten verschafften sich Zutritt in einen als Abstellraum genutzten Bereich des Gebäudes an der Wiener Straße. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke. Dabei entwendeten sie Messingrohre sowie Armaturen im Gesamtwert von rund 2000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

