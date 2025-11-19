Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrerin kollidiert in Bremerhaven-Geestemünde mit geparkten Fahrzeugen

Bremerhaven (ots)

Mehrere Fahrzeuge beschädigte eine Autofahrerin in Bremerhaven-Geestemünde am gestrigen Dienstagabend, 18. November. Am Ende war sie ihren Führerschein vorerst los.

Die Polizei wurde gegen 21.30 Uhr zu einem Unfall in die Georgstraße entsandt. Wie sich vor Ort herausstellte, war dort gut 15 Minuten vorher ein Auto in südlicher Richtung gefahren und hatte im Bereich zwischen Einswarder Straße und Bauernwall mehrere am Straßenrand geparkte Autos touchiert. Die 29-jährige Unfallverursacherin sowie ihre beiden Mitfahrerinnen blieben hierbei unverletzt. Bei der Unfallaufnahme gab die 29-Jährige an, dass unmittelbar vor der Kollision etwas über die Fahrbahn gelaufen sei, sodass sie ein Ausweichmanöver hingelegt habe. Dabei habe sie die Autos auf dem Parkstreifen gerammt.

Die Beamten bemerkten, dass die Fahrerin körperliche Auffälligkeiten aufwies, die auf einen möglichen Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest fiel negativ aus, ein Drogenschnelltest misslang. Am Polizeirevier gab die Fahrerin schließlich eine Blutprobe ab. Aufgrund der Gesamtumstände wurde ihr Führerschein zunächst sichergestellt.

Das von ihr gefahrene Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 11.500 Euro.

