Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hauseingangstür beschädigt

Bad Salzungen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es am 21.11.2025 in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen. Gegen 23:50 Uhr wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses auf laute Geräusche an ihrer Haustür aufmerksam. Sie stellten fest, das eine Person massiv von außen dagegen trat, drei sich dort befindliche Blumenkübel zerstörte und danach in Richtung Kloster lief. Die durch die Bewohner gerufene Polizei konnte eine männliche Person nahe des Sportplatzes in Kloster feststellen. Die augenscheinlich stark alkoholisierte Person wurde vorerst zur Diensstelle verbracht und konnte kurze Zeit später schnell als 29jähriger Täter identifiziert werden, da er seinen Rucksack mit Ausweis auf dem Grundstück der Familie vergaß. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung ertattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell