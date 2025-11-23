PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: +++ Personengruppe schlägt auf Mann ein +++

Hildburghausen (ots)

Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr wurde ein 22-jähriger iranischer Mann nahe des Marktplatzes in Hildburghausen von einer Gruppe von sechs Personen angegriffen. Die Täter bedrohten ihn und schlugen mehrfach mit Fäusten auf ihn ein, bis er sein Bewusstsein verlor. Er trug diverse Verletzungen im Gesicht und an der rechten Hand davon. Er konnte die Männer aufgrund ihrer Sprache afghanischer Herkunft zuordnen, jedoch nicht näher beschreiben. Die Begleitung des Opfers half ihm aus Angst vor Angriffen gegen ihn selbst nicht. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Personengruppe geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03685/778-0 mit der Angaben des Aktenzeichens 0304704/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 23.11.2025 – 08:20

    LPI-SHL: Hauseingangstür beschädigt

    Bad Salzungen (ots) - Zu einer Sachbeschädigung kam es am 21.11.2025 in der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen. Gegen 23:50 Uhr wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses auf laute Geräusche an ihrer Haustür aufmerksam. Sie stellten fest, das eine Person massiv von außen dagegen trat, drei sich dort befindliche Blumenkübel zerstörte und danach in Richtung Kloster lief. Die durch die Bewohner gerufene Polizei ...

  • 23.11.2025 – 08:00

    LPI-SHL: E-Bike beschädigt

    Schwickershausen (ots) - Am Samtagabend kam es zwischen 19:30 und 20:00 Uhr in Schwickershausen zu einer Sachbeschädigung. Ein 48jähriger stellte sein E-Bike vor der Haustür ab. Als er kurz darauf zurückkehrte musste er feststellen, dass das E-Bike auf einen nahegelegenen Zaun geworfen und der Akku dabei beschädigt wurde. Die genaue Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion ...

  • 23.11.2025 – 08:00

    LPI-SHL: ohne Versicherungsschutz unterwegs

    Schmalkalden (ots) - Am Samstag führten Polizeibeamte um 13:00 Uhr in Schmalkalden, Asbacher Straße, Verkehrskontrollen durch. Dabei stellten sie einen 24jährigen Schmalkalder fest, als er einen E-Scooter ohne Versicherungsschutz führte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion ...

