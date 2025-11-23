Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: +++ Personengruppe schlägt auf Mann ein +++

Hildburghausen (ots)

Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr wurde ein 22-jähriger iranischer Mann nahe des Marktplatzes in Hildburghausen von einer Gruppe von sechs Personen angegriffen. Die Täter bedrohten ihn und schlugen mehrfach mit Fäusten auf ihn ein, bis er sein Bewusstsein verlor. Er trug diverse Verletzungen im Gesicht und an der rechten Hand davon. Er konnte die Männer aufgrund ihrer Sprache afghanischer Herkunft zuordnen, jedoch nicht näher beschreiben. Die Begleitung des Opfers half ihm aus Angst vor Angriffen gegen ihn selbst nicht. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Personengruppe geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03685/778-0 mit der Angaben des Aktenzeichens 0304704/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

