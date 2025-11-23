PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Bad Salzungen (ots)

Am 22.11.2025 wurde die Polizei zunächst wegen Geschrei bzw. einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Personen gegen 21:50 Uhr in die Ratsstraße in Bad Salzungen gerufen. Hier konnten beim Eintreffen der Beamten keine Personen mehr festgestellt, jedoch in einer nahegelegenen Seitenstraße Schreie vernommen werden. Der 47jährige Täter randalierte hier in seiner Wohnung und baute sich bedrohlich mit einem Küchenmesser in der Hand gegenüber den Beamten auf, bevor er dieses gezielt in deren Richtung warf. Durch den Einsatz von Pfefferspray konnte die Lage unter Kontrolle gebracht und der Täter fixiert werden. Hinzugezogenes medizinisches Personal veranlasste die Einweisung des stark alkoholisierten und unter Einfluss von Drogen stehenden Täters ins Klinikum. Zwei durch den Täter leicht verletzte Personen konnten im Nachgang noch ermittelt werden. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

