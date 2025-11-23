LPI-SHL: Einbruch
Suhl (ots)
In der Zeit vom 20.11. zum 21.11.2025 drangen bisher unbekannte Täter in einen Lagerraum in der ehemaligen Kaufhalle Suhl Nord, Kornbergstraße ein und entwendeten, neben Fahrzeugteilen, ein komplettes Kleinkraftrad Simson. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 2100 Euro. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0303779/2025 erbeten.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell