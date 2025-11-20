Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Malwettbewerb für Kinder ein voller Erfolg

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hamm (ots)

Unter dem Motto "Unfallzeichnungen bei der Polizei" hatte die Polizei Hamm in den vergangenen Wochen Kinder zum Malwettbewerb eingeladen. Daraufhin wurden mehr als 50 tolle Bilder und Zeichnungen von kreativen Jungen und Mädchen eingereicht.

Die Freude der Polizei über die rege Teilnahme war groß, doch die Auswahl der Gewinnerinnen und Gewinner fiel schwer. Letzten Endes haben Beamte und Beamtinnen des Bezirksdienstes Rhynern mit Hilfe von Mitarbeiterinnen des Kommunalen Ordnungsdienstes neun Gewinnerinnen und Gewinner ausgewählt und diese am Mittwoch, 19. November, zur Siegerehrung in unser Polizeipräsidium eingeladen. Dort haben sie im Beisein ihrer Eltern tolle Preise, wie beispielsweise einen Polizei-Teddybären, erhalten.

Aufgrund des großen Erfolgs und der tollen Resonanz wird der Malwettbewerb mit Sicherheit wieder aufgegriffen. Zu welchem Thema dann gemalt und gebastelt werden darf, bleibt aber zunächst geheim.

Die Polizei Hamm bedankt sich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei allen jungen Künstlerinnen und Künstlern für die schönen Werke.

Hier sehen Sie die Gewinnerinnen und Gewinner sowie einen Teil der eingereichten Kunstwerke. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell