Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl von Kupferabdeckungen an Trauerhalle am Ennigerweg

Hamm-Heessen (ots)

Zwischen Montag, 17. November, 14 Uhr, und Mittwoch, 19. November, 8.15 Uhr, kam es zum Diebstahl mehrerer Kupferabdeckungen von einer Trauerhalle am Ennigerweg.

Unbekannte Täter montierten die an der Außenfassade der Trauerhalle befestigten Dachrandabdeckungen aus Kupfer ab und nahmen sie anschließend mit. Zusätzlich entwendeten die Diebe Kupferrohre und einen Kupfergiebel.

Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zu dem Sachverhalt, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

