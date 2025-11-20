PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sechsjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein sechsjähriger Junge verletzte sich am Mittwoch, 19. November, bei einem Verkehrsunfall auf der Heessener Straße leicht.

Er befuhr gegen 16.10 Uhr auf seinem Fahrrad zusammen mit seinen Eltern den südlichen Gehweg der Heessener Straße in Richtung Westen. Westlich des Kreisverkehrs Heessener Straße/Ayonring bog der Junge mit seinem Fahrrad auf die Heessener Straße ab, um diese in Richtung Norden zu überqueren. Dabei kollidierte er mit dem Suzuki eines 80-jährigen Hammers und stürzte zu Boden.

Durch den Sturz verletzte sich der Sechsjährige leicht und wurde durch einen Rettungswagen einem Hammer Krankenhaus zugeführt. (rv)

