Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Neunjähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Am Mittwoch, 19. November, gegen 19.05 Uhr, kam es an der Kreuzung Günterstraße / Rathenaustraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein neunjähriger Junge auf seinem Fahrrad leicht verletzte.

Eine 23-jährige Frau aus Hamm befuhr mit ihrem BMW die Günterstraße in westliche Richtung. Als sie von der Günterstraße nach Süden in die Rathenaustraße abbog, stieß sie mit dem Jungen zusammen, der im Beisein seines Vaters mit seinem Fahrrad die Günterstraße in westliche Richtung weiterfuhr.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Junge leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

