POL-HAM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich
Hamm-Mitte (ots)
Mit leichten Verletzungen kam eine 52-jährige Frau aus Hamm, nach einem Verkehrsunfall am Montag, 17. November, im Kreuzungsbereich Nording/Ostenallee, in ein Hammer Krankenhaus.
Die Seat-Fahrerin stand mit ihrem Fahrzeug bei Rotlicht an der dortigen Ampel. Als diese auf Grünlicht wechselte fuhr der hinter ihr stehende 29-jährige VW-Fahrer aus Hamm auf ihr Auto auf.
Durch die Kollision verletzte sich die Frau in ihrem Seat leicht - sie kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus.(ds)
