Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audifahrer leistet Widerstand nach Unfallflucht

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ereignete sich am Montag, 17. November um 13:15 Uhr an der Werler Straße / Erikastraße. Hier fuhren die Unfallbeteiligten zunächst auf der Werler Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Diese ordneten sich später nacheinander auf als Linksabbieger auf der dortigen Fahrspur ein. Unmittelbar nach dem Abbiegen hielt der 50jährige Verursacher nach Zeugenaussagen aus bislang ungeklärten Umständen auf der Erikastraße. Der Audi des 50jährigen Hammers blockierte hier für mehrere Minuten die Fahrbahn. Ein nachfolgender 68jähriger beabsichtigte, den Audi rechts zu überholen. Hier kam es dann zum Zusammenstoß, als der Audi-Fahrer mit seinem Fahrzeug wieder anfuhr. Der Audi-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle und konnte im Rahmen von Ermittlungen durch Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte angetroffen werden. Da bei ihm Alkoholeinfluss festgestellt wurde, sollte er zur Entnahme einer Blutprobe einer Polizeiwache zugeführt werden. Im Rahmen dieser Zuführung leistet der 50jährige Widerstand. Der Audifahrer wurde nach Entnahme der Blutprobe und Beschlagnahme seines Führerscheins entlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle, Straßenverkehrsgefährdung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. (nue)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

