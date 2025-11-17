Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Am Freitag, 14. November, ist ein 13-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Heideweg schwer verletzt worden.

Der Jugendliche befuhr gegen 13:20 Uhr den Heideweg in nördliche Richtung. Dabei bediente er nach Zeugenangaben mit beiden Händen sein Mobiltelefon. Im weiteren Verlauf fuhr der 13-Jährige mit seinem Pedelec auf den wartenden Skoda einer 35-jährigen Hammerin auf, die zuvor ebenfalls den Heideweg in nördliche Richtung befuhr.

Durch die Kollision stürzte der aus Hamm kommende Jugendliche und verletzte sich schwer. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

