POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus
Hamm-Pelkum (ots)
Ein Einfamilienhaus in der Werner-Heisenberg-Straße war in der Zeit von Donnerstag, 13. November, 22 Uhr und Samstag, 15. November, 10.45 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.
Die Unbekannten drangen durch das Aufhebeln eines Fensters in das Haus ein. Nachdem sie das Innere durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.
Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse Hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell