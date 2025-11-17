Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Werner-Heisenberg-Straße war in der Zeit von Donnerstag, 13. November, 22 Uhr und Samstag, 15. November, 10.45 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Die Unbekannten drangen durch das Aufhebeln eines Fensters in das Haus ein. Nachdem sie das Innere durchsucht hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse Hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

