Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Doppelhaushälfte

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige brachen in eine Doppelhaushälfte an der Straße "Am Schürbusch" ein.

Im Zeitraum von Dienstag, 12. November, 17.30 Uhr bis Freitag, 14. November, 15.30 Uhr, verschafften sie sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang ins Innere. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

