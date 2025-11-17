Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: "Spaziergang mit Starkstromkabel" - zivile Einsatzkräfte nehmen Kabeldieb fest

Hamm-Mitte (ots)

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Sonntag, dem 16. November gegen 1.20 Uhr auf der Albertstraße einen 42-jährigen Mann aus Hamm fest.

Ein Notruf in der Polizeileitstelle brachte die Beamten auf die Spur des Mannes, da dieser mit Starkstromkabeln in den Händen und mehreren weiteren Kabeln in seinem Rucksack durch die Straßen zog.

Als die Polizisten ihn auf der Albertstraße kontrollierten, gab der Mann an, dass die Kabel aus seiner Wohnung stammten und er sie lediglich für einen Spaziergang mitgenommen habe.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein Cuttermesser mit Hakenklinge.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten sie anschließend auch die Wohnung des Mannes. Dabei fanden sie weitere Kisten und Koffer mit teilweise abisolierten und noch vollständigen Kabeln.

Der 42-Jährige wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die gefundenen Kabel und Werkzeuge beschlagnahmten die Polizisten.(ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell