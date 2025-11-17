PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: "Spaziergang mit Starkstromkabel" - zivile Einsatzkräfte nehmen Kabeldieb fest

Hamm-Mitte (ots)

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Sonntag, dem 16. November gegen 1.20 Uhr auf der Albertstraße einen 42-jährigen Mann aus Hamm fest.

Ein Notruf in der Polizeileitstelle brachte die Beamten auf die Spur des Mannes, da dieser mit Starkstromkabeln in den Händen und mehreren weiteren Kabeln in seinem Rucksack durch die Straßen zog.

Als die Polizisten ihn auf der Albertstraße kontrollierten, gab der Mann an, dass die Kabel aus seiner Wohnung stammten und er sie lediglich für einen Spaziergang mitgenommen habe.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein Cuttermesser mit Hakenklinge.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten sie anschließend auch die Wohnung des Mannes. Dabei fanden sie weitere Kisten und Koffer mit teilweise abisolierten und noch vollständigen Kabeln.

Der 42-Jährige wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die gefundenen Kabel und Werkzeuge beschlagnahmten die Polizisten.(ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 11:17

    POL-HAM: Einbruch in Bäckerei mit wilder Flucht vor der Polizei

    Hamm-Pelkum (ots) - Am Sonntag, 16. November um 1:30 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Bäckerei auf der Kamener Straße informiert. Hier waren zunächst unbekannte Täter offenbar mit einem Fahrzeug in die Bäckerei eingedrungen. Während der Anfahrt zum Tatort stellten Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte das Fluchtfahrzeug im Gegenverkehr auf der Wilhelmstraße fest. Die Einsatzkräfte setzten dem ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:29

    POL-HAM: Mülltonnenbrand in der Buschkampstraße: Fahrzeug beschädigt

    Hamm-Herringen (ots) - Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr Hamm eilten am Donnerstag, 13. November, zu einem Mülltonnenbrand in der Buschkampstraße. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die unter einem Carport in Brand stehenden Mülltonnen und informierte unverzüglich die Einsatzkräfte und die Eigentümer. Die Beamten der Feuerwehr konnten den Brand schnell ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren