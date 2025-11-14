Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mülltonnenbrand in der Buschkampstraße: Fahrzeug beschädigt

Hamm-Herringen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr Hamm eilten am Donnerstag, 13. November, zu einem Mülltonnenbrand in der Buschkampstraße.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die unter einem Carport in Brand stehenden Mülltonnen und informierte unverzüglich die Einsatzkräfte und die Eigentümer. Die Beamten der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen.

Durch die Flammen wurde der dort geparkte BMW in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. (ds)

